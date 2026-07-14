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Bí mật phía sau chiếc mặt nạ oxy của Jude Bellingham

Đây không phải lần đầu Bellingham đăng ảnh đeo mặt nạ oxy. Anh thường sử dụng phương pháp này để phục hồi thể lực và duy trì phong độ.
Đọc thêm : Bí mật phía sau chiếc mặt nạ oxy của Jude Bellingham