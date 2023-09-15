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Bị lốp xe khác tấn công, tài xế có hành động khiến cư dân mạng "ngả mũ"

Đang lái ô tô chạy bon bon trên đường bỗng gặp tình huống lốp xe đầu kéo phía trước rơi xuống, văng về phía mình, tài xế đã có pha xử lý rất ấn tượng.
Đọc thêm : Bị lốp xe khác tấn công, tài xế có hành động khiến cư dân mạng "ngả mũ"