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Bị lấy trộm xe trong chưa đến 30 giây vì mất cảnh giác khi đi đổ xăng

Sự việc diễn ra giữa ban ngày và chỉ cách chủ xe vài bước chân, tại một cây xăng ở bang Missouri, Mỹ.
Đọc thêm : Bị lấy trộm xe trong chưa đến 30 giây vì mất cảnh giác khi đi đổ xăng