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Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên mang ma túy, cô gái bức xúc lên tiếng

Cô gái trẻ ở Hà Nội bức xúc lên tiếng khi bị đánh cắp hình ảnh cá nhân, gán ghép vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang ma túy từ Pháp về Việt Nam.
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