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Bị HLV Shin Tae Yong phạt nặng, sao nhập tịch Indonesia khiến CĐV phẫn nộ

Sau khi lĩnh đòn trừng phạt từ HLV Shin Tae Yong, cầu thủ nhập tịch của Indonesia đã khiến cổ động viên (CĐV) xứ Vạn đảo phẫn nộ.
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