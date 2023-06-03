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Bị hãng máy bay phạt vì mặc 6kg quần áo, nhét cả iPad vào người

Hành động tránh thừa cân hành lý của cô gái người Úc cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Đọc thêm : Bị hãng máy bay phạt vì mặc 6kg quần áo, nhét cả iPad vào người