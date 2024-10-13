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Bi hài kẻ trộm đột nhập rồi nấu ăn, dọn dẹp, phơi quần áo cho gia chủ

Một người đàn ông ở Anh đột nhập vào chỗ ở của 2 người dân rồi làm việc nhà, nấu ăn, phơi quần áo... gây nên nỗi lo lắng cho gia chủ.
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