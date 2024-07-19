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Bi hài cả nhà hét lớn vì cháu đỗ điểm cao, hàng xóm tưởng chuyện chẳng lành

Nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà hàng xóm gần 90 tuổi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huế lao ra cổng, chạy sang.
Đọc thêm : Bi hài cả nhà hét lớn vì cháu đỗ điểm cao, hàng xóm tưởng chuyện chẳng lành