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Bị gần 1 triệu CĐV Indonesia "tấn công", trọng tài rút 2 thẻ đỏ phải sợ hãi

Trọng tài Nasrullo Kabirov, người rút hai thẻ đỏ trừng phạt các cầu thủ U23 Indonesia, đã hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ xứ Vạn đảo.
Đọc thêm : Bị gần 1 triệu CĐV Indonesia "tấn công", trọng tài rút 2 thẻ đỏ phải sợ hãi