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Bị "đuổi" khỏi chung cư ở TPHCM vì nuôi 19 chú chó: Chủ nhân nói gì?

Hình ảnh 19 chú chó bị nhốt trong lồng, nằm bơ vơ giữa trời nắng gay gắt tại một chung cư ở TPHCM khiến nhiều người xót xa.
Đọc thêm : Bị "đuổi" khỏi chung cư ở TPHCM vì nuôi 19 chú chó: Chủ nhân nói gì?