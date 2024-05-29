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Bị con gái mắng nhiếc vì không mua iPhone, người bố quỳ gối xin lỗi

Bực mình vì không được mua iPhone, cô gái người Trung Quốc đã lớn tiếng chỉ trích bố. Người bố cảm thấy xấu hổ, đã quỳ gối để xin lỗi con gái.
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