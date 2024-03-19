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Bị cáo Trương Mỹ Lan sốc khi nghe đề nghị mức án tử hình

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, sau khi nghe đề nghị mức án, bà Lan đang đứng ngồi thụp xuống ghế, bần thần. Luật sư cho hay bị cáo đã sốc.
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