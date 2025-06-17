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Bị cáo Trịnh Văn Quyết không đến tòa vì "nguy cơ tử vong rất cao"

Tại phiên xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt do đang phải điều trị nhiều bệnh tại bệnh viện, nguy cơ tử vong rất cao.
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