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Bị bỏ rơi từ nhỏ, cô gái bay sang Nhật Bản để... thuê bố mới

Tyen Rasif đã có trải nghiệm du lịch Nhật Bản cùng người bố 63 tuổi mà cô thuê qua một công ty dịch vụ.
Đọc thêm : Bị bỏ rơi từ nhỏ, cô gái bay sang Nhật Bản để... thuê bố mới