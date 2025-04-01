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Bí ẩn về "tháp ma" bỏ hoang gần 30 năm ở Bangkok vẫn đứng vững sau động đất

Thảm họa động đất vừa qua đã khiến nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng nhưng "tháp ma" tại Bangkok (Thái Lan) vẫn đứng vững dù bị bỏ hoang gần 20 năm qua.
Đọc thêm : Bí ẩn về "tháp ma" bỏ hoang gần 30 năm ở Bangkok vẫn đứng vững sau động đất