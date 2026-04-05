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Bếp gas mini bất ngờ phát nổ trên bàn tiệc khiến nhiều người bị bỏng

Một bữa tiệc sinh nhật bên trong nhà hàng ở thành phố Dagupan (Philippines) đã trở thành thảm họa khi một chiếc bếp gas mini trên bàn tiệc bất ngờ phát nổ.
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