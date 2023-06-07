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Benzema ra mắt Al Ittihad, chính thức đối đầu Ronaldo từ mùa giải tới

Rạng sáng 7/6 (giờ Việt Nam), CLB Al Ittihad ở Saudi Arabia chính thức thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Karim Benzema theo dạng chuyển nhượng tự do.
Đọc thêm : Benzema ra mắt Al Ittihad, chính thức đối đầu Ronaldo từ mùa giải tới