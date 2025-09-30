Video
Bệnh viện bị nước bủa vây gây khó khăn cho bệnh nhân và người nhà

Cơn mưa lớn kéo dài từ sáng ngày 30/9 khiến cổng 1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị ngập. Mưa ngập khiến bệnh nhân và người nhà khó khăn di chuyển vào bệnh viện.