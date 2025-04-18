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Bệnh viện 108 thu hồi sữa Hofumil Gold Plus của công ty sản xuất sữa giả

Chiều 17/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thông tin về việc sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus cho người bệnh được lưu hành tại bệnh viện.
Đọc thêm : Bệnh viện 108 thu hồi sữa Hofumil Gold Plus của công ty sản xuất sữa giả