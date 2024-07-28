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Bên trong nhà tù nhỏ nhất thế giới chỉ có 2 phòng giam

Đảo Sark, hòn đảo nhỏ nhất trong Quần đảo Channel nằm giữa Pháp và Anh, là nơi có nhà tù nhỏ nhất thế giới vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.
Đọc thêm : Bên trong nhà tù nhỏ nhất thế giới chỉ có 2 phòng giam