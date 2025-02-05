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Bên trong nhà máy sửa chữa tên lửa lớn nhất Việt Nam

Nhà máy A31 là nơi "khám và chữa bệnh" cho nhiều loại tên lửa đang có trong biên chế Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đọc thêm : Bên trong nhà máy sửa chữa tên lửa lớn nhất Việt Nam