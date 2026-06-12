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Bên trong "nghĩa địa cá voi" 5,3 triệu năm lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Một "nghĩa địa cá voi" khổng lồ dưới đáy Ấn Độ Dương vừa được phát hiện, với quy mô và độ sâu được đánh giá là lớn nhất từng tìm thấy trên Trái Đất.
Đọc thêm : Bên trong "nghĩa địa cá voi" 5,3 triệu năm lớn nhất thế giới