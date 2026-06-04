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Bên trong khách sạn giá phòng 100 triệu đồng/đêm ở Hà Nội

Ẩn sau những cánh cửa của khách sạn Meliá Hà Nội, phòng Tổng thống nằm trên tầng 22, sở hữu không gian lưu trú sang trọng, từng đón nhiều vị khách quốc tế.
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