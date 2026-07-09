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Bên trong dinh thự của cố Lãnh tụ Iran bị Mỹ và Israel không kích

Chính phủ Iran ngày 8/7 lần đầu tiên công bố đoạn video ghi lại cảnh đổ nát bên trong khu dinh thự của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
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