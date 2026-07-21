Địa đạo Đám Toái (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) từng được sử dụng làm bệnh viện dã chiến. Năm 1965, lính Mỹ đánh sập địa đạo, chôn vùi 64 y, bác sĩ, thương bệnh binh.