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Bên trong địa đạo từng là mộ tập thể 64 liệt sĩ

Địa đạo Đám Toái (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) từng được sử dụng làm bệnh viện dã chiến. Năm 1965, lính Mỹ đánh sập địa đạo, chôn vùi 64 y, bác sĩ, thương bệnh binh.
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