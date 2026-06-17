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Bên trong “công xưởng” có hơn 10.000 linh kiện phục vụ chế tạo súng

Dưới vỏ bọc các cơ sở cơ khí dân dụng, các đối tượng đã hình thành một mạng lưới sản xuất, mua bán linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi trong thời gian dài.
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