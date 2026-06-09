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Bên trong công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm kiếm gần 900 liệt

Công viên Lê Thị Riêng đang là nơi tìm kiếm ba rãnh chôn tập thể, nơi khoảng 900 chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Đọc thêm : Toàn cảnh công viên Lê Thị Riêng, nơi đang xác minh thông tin 900 hài cốt liệt sĩ