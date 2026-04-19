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Bé trai phản ứng nhanh khi máy sấy tóc bất ngờ phát nổ trên giường

Camera giám sát bên trong một căn hộ tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc máy sấy tóc đặt trên giường ngủ bất ngờ phát nổ và bốc cháy.
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