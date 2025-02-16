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Bé trai ném pháo gây nổ loạt siêu xe, gia đình khóc ròng vì tiền bồi thường

Một bé trai Trung Quốc đã gây ra vụ nổ nghiêm trọng khi ném pháo xuống cống khiến nhiều xe hơi hạng sang đỗ ở đó bị "thổi bay".
Đọc thêm : Bé trai ném pháo gây nổ loạt siêu xe, gia đình khóc ròng vì tiền bồi thường