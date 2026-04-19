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Bé trai bật khóc đầy hạnh phúc khi lần đầu được bế em bé trên tay

Chắc hẳn cậu bé đã phải chờ đợi rất lâu để được gặp mặt em gái nên không cầm được nước mắt khi bế em gái trên tay.
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