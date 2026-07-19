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Bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang phản ứng nhanh giúp cứu mạng em gái

Phát hiện em gái bị rơi xuống bể cá, bé Hoàng Anh (4 tuổi) hét lớn, lập tức chạy đi tìm bố hỗ trợ kịp thời. Phản ứng nhanh của bé trai đã giúp cứu mạng em gái.
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