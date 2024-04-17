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Bế tắc cùng cực, U23 Trung Quốc đưa thủ môn vào đá… tiền đạo

HLV Cheng Yaodong của U23 Trung Quốc đã có quyết định "đi vào lòng đất" khi tung thủ môn cao 2m vào chơi tiền đạo trong bối cảnh đội nhà bế tắc.
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