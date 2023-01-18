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Bé gái nghèo dùng bật lửa làm nến, tự hát mừng sinh nhật

Những ngày giáp Tết, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một bé gái dùng bật lửa làm nến, tự hát chúc mừng sinh nhật bản thân khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
Đọc thêm : Bé gái nghèo dùng bật lửa làm nến, tự hát mừng sinh nhật