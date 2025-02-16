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Bé gái "mê hoặc" 21 triệu người, chưa đi học mẫu giáo vì lý do không ngờ

Bé gái 4 tuổi ở vùng nông thôn Trung Quốc thu hút 21 triệu người theo dõi trực tuyến nhờ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu.
Đọc thêm : Bé gái "mê hoặc" 21 triệu người, chưa đi học mẫu giáo vì lý do không ngờ