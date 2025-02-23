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Bé gái bị đuối nước được người phụ nữ đang thư giãn, đắp mặt nạ sơ cứu

Phát hiện bé gái bị đuối nước trong hồ bơi khách sạn, người phụ nữ Trung Quốc đang thư giãn đắp mặt nạ vội chạy đến sơ cứu.
Đọc thêm : Bé gái bị đuối nước được người phụ nữ đang thư giãn, đắp mặt nạ sơ cứu