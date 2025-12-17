Video
Bé gái 4 tuổi bị người lạ tát vào mặt khi đang chơi trước nhà

Bé gái 4 tuổi ở Đà Nẵng bất ngờ bị người lạ tát mạnh vào mặt khi đang chơi trước nhà, khiến gia đình bức xúc và lo lắng.
