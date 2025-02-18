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Bé 5 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: Đang được làm thủ tục nhận con nuôi

Theo lãnh đạo phường, nơi bé gái 5 tháng tuổi được gửi trông không phải cơ sở trông giữ trẻ. Việc trông bé gái chỉ là thỏa thuận giữa 2 gia đình.
Đọc thêm : Bé 5 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: Đang được làm thủ tục nhận con nuôi