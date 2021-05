Bé 2 tuổi rưỡi dập nát nửa người vì còi hơi xe tải

(Dân trí) - Trên đường đưa con đi học mầm non, tiếng còi hơi xe tải quá to làm chị giật mình, tay lái loạng choạng rồi cả 2 mẹ con ngã xuống. Điều không may là bánh sau của chiếc xe tải cán ngang qua nửa người của cháu bé làm cháu dập nát gần như toàn bộ. Hơn 1 tháng trời nằm viện, bé vẫn trong tình trạng nguy kịch.