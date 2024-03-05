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Bayern Munich đàm phán Xabi Alonso để thay thế HLV Thomas Tuchel

Sau khi huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ ra đi vào cuối mùa giải này, Bayern Munich đang thúc đẩy quá trình đàm phán chiêu mộ HLV Xabi Alonso để thay thế.
Đọc thêm : Bayern Munich đàm phán Xabi Alonso để thay thế HLV Thomas Tuchel