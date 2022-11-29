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Bắt quả tang người đàn ông lên mạng bịa đặt bị ung thư, con gái bị bỏng

Hậu lấy ảnh trên mạng rồi bịa đặt thông tin bản thân bị bệnh ung thư, con gái bị bỏng để kêu gọi các nhà hảo tâm.
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