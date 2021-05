Bắt quả tang một công an viên hút cát đe dọa đê quốc gia

(Dân trí) - Sáng nay 19/12, từ tin báo của nhân dân, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bắt tại trận một công an viên đang ngang nhiên hút cát, đe dọa đến sự an toàn của tuyến đê ngăn mặn Hữu Phủ.