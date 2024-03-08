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Bất ngờ với ứng cử viên thay thế Ten Hag ở Man Utd

Theo tờ ESPN, Man Utd đã đưa vào tầm ngắm ba HLV Thomas Frank, Roberto de Zerbi và Gareth Southgate vào danh sách ứng cử viên có thể thay thế HLV Ten Hag.
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