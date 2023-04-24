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Bất ngờ với thu nhập trên cương vị Chủ tịch HĐQT của ông Lê Thanh Thản

Năm 2022, Du lịch dầu khí Phương Đông chi trả cho ông Lê Thanh Thản 36 triệu đồng bao gồm lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác.
Đọc thêm : Bất ngờ với thu nhập trên cương vị Chủ tịch HĐQT của ông Lê Thanh Thản