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Bất ngờ với mức lương của Kylian Mbappe ở Real Madrid

Mức lương của Mbappe ở Real Madrid kém xa so với khi ở PSG. Cầu thủ này chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng về lương ở La Liga.
Đọc thêm : Bất ngờ với mức lương của Kylian Mbappe ở Real Madrid