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Bất ngờ với lý do phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Thanh Hóa

Biết tin vợ đi lao động ở nước ngoài, do không liên lạc được nên phạm nhân Mai Văn Đệ nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam giữ.
Đọc thêm : Bất ngờ với lý do phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Thanh Hóa