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Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo

Với niềm đam mê chiếc điếu cày, NSƯT Quang Tèo đã sưu tầm hơn 20 "chiến binh" độc đáo, nhiều chiếc có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.
Đọc thêm : Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo