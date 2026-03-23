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Bất ngờ gặp đàn bò giữa cao tốc, tài xế giảm tốc khẩn cấp

Giữa trưa 22/3, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đàn bò bất ngờ xuất hiện trong làn xe tốc độ cao, buộc tài xế giảm tốc, đối mặt nguy cơ va chạm.
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