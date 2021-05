Bắt lô Iphone, Ipad lậu trị giá hơn 4 tỷ đồng

Khoảng 0h30 ngày 10/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với C46 - Bộ Công an đã bắt vụ buôn bán hàng lậu lớn. Tang vật thu được là 2.000 điện thoại (chủ yếu là Iphone) cùng 47 chiếc máy tính bảng. Số hàng hóa có giá trị hơn 4 tỷ đồng này đều không có giấy tờ, nguồn gốc hợp lệ. Công an cũng đã bắt giữ 2 đối tượng để phục vụ điều tra.