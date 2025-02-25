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Bắt khẩn cấp tài xế xe ôm phóng hỏa ngôi nhà ở Hà Nội

Vì mâu thuẫn cá nhân, Đức mua xăng, phóng hỏa một ngôi nhà trên phố Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
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