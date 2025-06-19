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Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ở Bình Dương

Tối 18/6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với người đàn ông dùng chân đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ.
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